Elicottero cade nel fiume: morte sei persone, tra cui tre bambini - VIDEO

NEW YORK – Sei persone sono rimaste uccise oggi pomeriggio in un incidente aereo a New York. Un elicottero turistico è precipitato nel fiume Hudson poco dopo le 15.15 ora locale, all’altezza del Pier 40. A bordo c’erano un pilota, due adulti e tre bambini, tutti turisti spagnoli in volo panoramico sulla città.



Testimoni hanno riferito di aver visto l’elicottero spezzarsi in volo, mentre video diffusi sui social mostrano il distacco di una parte dell’elica prima dello schianto. Immediatamente dopo l’impatto, la Guardia Costiera ha bloccato il traffico fluviale nella zona per facilitare le operazioni di soccorso e recupero.