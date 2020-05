Elezioni, Zaia: "Non votare a luglio è una sospensione della democrazia"

"Non votare a luglio è una sospensione della democrazia, è la verità". Lo ribadisce il presidente del Veneto, Luca Zaia, che sottolinea di prendere "atto che c'è un recupero di più di un mese e mezzo rispetto alle prime ipotesi" e che "in Commissione affari Costituzionali è stato approvato un testo che prevede una finestra dal sei settembre. Si dice che sarà un election day. E' inspiegabile il motivo per cui il Governo possa decidere di non andare a votare a fine luglio. Qualche mio collega dice il 2 agosto".

"Risolto il tema di natura sanitaria ce n'è uno di natura pratica: votare a fine luglio o a fine agosto significa garantire un periodo di preparazione delle liste, di una campagna elettorale in un periodo sostanzialmente estivo, ma non vacanziero. Votare il 6 o 13 di settembre - precisa - significa presentare le liste a Ferragosto e contemporaneamente fare nello stesso periodo la campagna elettorale". "Qualcuno deve riuscire a dimostrarmi, con la legge della fisica - conclude - come sta in piedi questa cosa".