Elezioni Villorba, in campo anche i grillini:"Ci ripresenteremo"

VILLORBA - Nella Marca Villorba e altre sette Comuni andranno al voto il prossimo 3 e 4 ottobre per eleggere il nuovo sindaco. La data è stata ufficializzata ieri dal Viminale dando il via alla campagna elettorale.



A Villorba i candidati sindaci si sfidano per il dopo Serena. La Lega ha appena annunciato la candidatura di Francesco Soligo, attuale assessore della giunta Serena, Camilla Girasole si presenta con la lista civica Villorba Lab. Corre da sola anche l’altra civica Villorba in Azione ha annunciato che correrà da sola ma ancora non ha un candidato. Si presenta compatta la colazione di Cambiamo Villorba con il candidato Pasquale Scarcia, sostenuto da Partito Democratico, Psi, Verdi, Sinistra Italiana e il Veneto che vogliamo. Alle amministrative correranno anche i consiglieri del Movimento 5 stelle ma senza simbolo.



I tre consiglieri qualche giorno fa, infatti, hanno annunciato: “Ci ripresenteremo. Se avremo le stelle o le strisce o i cerchi, poco importerà. Stiamo lavorando per dare forma a un programma solido - hanno spiegato i consiglieri Raffaella Andreola, Diego Zanatta e Massimo Vernier- Stiamo lavorando in silenzio perché crediamo che la propaganda urlata delle altre forze serva solo a distrarre gli elettori dal vuoto dei loro contenuti. Siamo consapevoli di non partire da una posizione di vantaggio mediatico ma non ci è mai interessato averla. Per noi prima si parla di contenuti. Noi ci siamo, e quando saremo pronti per presentare il nostro Libero Progetto lo comunicheremo ai cittadini di Villorba, gli unici titolati a chiedercelo”.