"Ci sarà il voto in Veneto fra tre mesi, penso che il centrodestra vincerà superando il 60 per cento e la Lega arriverà al 50. Stiamo crescendo in Sicilia e in Calabria, ci presenteremo, per la prima volta, in Campania e in Puglia". Così Matteo Salvini in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni a proposito della polemica con Umberto Bossi.