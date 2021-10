Elezioni sindaco Roma, Gualtieri al 60%

ROMA - Roberto Gualtieri nuovo sindaco di Roma con il 60,15% dei voti nel ballottaggio con Enrico Michetti che ha ottenuto il 39,85%. Una vittoria netta quella del candidato di centrosinistra secondo i dati definitivi del Viminale alla fine dello spoglio delle schede nelle 2.603 sezioni del Comune di Roma. "Grazie davvero, ai romani e alle romane per questo risultato significativo. Sono onorato per la fiducia. Ce la metterò tutta", ha detto Gualtieri dal suo comitato elettorale a Portonaccio. La squadra? "Sarà una squadra di grande qualità, ci stiamo lavorando e la comunicheremo". In merito al possibile coinvolgimento di Calenda o del M5s in Giunta, Gualtieri ha ribadito: "Dialogherò con tutti ma sulla giunta vale quello che ho detto in campagna elettorale", ovvero che non sono previsti apparentamenti. "Unire il centrosinistra è possibile, si vince a Roma e si può vincere anche quando ci sarà la sfida nazionale perché il paese non deve tornare in mano alla destra’’ ha detto poi il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla festa per la vittoria a piazza Santi Apostoli.

‘’Abbiamo vinto, è stata una bellissima vittoria , unitaria e insieme ci mettiamo a lavorare. L’impegno per la rinascita sarà nostro assillo ogni giorno’’. ‘’È’ una grande vittoria del centrosinistra, politica e anche civica’’. Gualtieri ha ringraziato il segretario del Pd Enrico Letta per la ‘’guida giusta’’, aggiungendo che ‘’Enrico sarà la sorpresa dei prossimi anni’’. ‘’Voglio ringraziare Zingaretti per il sostegno che mi ha dato’’ aggiunge, senza dimenticare un grazie per la ex sindaca Raggi "che ha governato con impegno". Parole accolte, però, da un 'buu' della piazza. La festa a Santi Apostoli si è chiusa con i sostenitori di Gualtieri che cantavano ‘Bella Ciao’, mentre già si stava smontando il palco. Anche l'ex Presidente del Brasile Lula da Silva si è congratulato via Twitter con "l'amico" Roberto per la sua vittoria. "Da domani sarò il sindaco di tutti, rispetto chi non mi ha votato" ha detto Gualtieri, ospite di 'Otto e mezzo' su La7. "Abbiamo vinto non solo contro, ma per", ha aggiunto il primo cittadino dem. "Io penso che questo voto rafforzi il governo, che andrà avanti. Il Paese ha dimostrato che c'è una linea che è quella giusta".

"Noi abbiamo tenuto una linea coerente fin dall'inizio della pandemia: proteggere dal virus e proteggere l'economia. L'abbiamo portata avanti senza indugio e ambiguità e si é rivelata quella giusta". Il fronte progressista, che vede il 'matrimonio' tra centrosinistra e M5S, includerà anche Matteo Renzi, nonostante lo abbia fatto 'cadere' da ministro? "La coalizione, a livello nazionale, più ampia è meglio è". Per il primo cittadino dem, "la prospettiva indicata dal segretario Letta è quella giusta". "Abbiamo detto che non faremo apparentamenti, ma dialogheremo in maniera costruttiva con tutti" sottolinea. Nella Capitale l'affluenza definitiva al ballottaggio si attesta al 40,68% secondo i dati definitivi del portale del Viminale Eligendo, 8 punti sotto la percentuale del I turno quando a votare era stato il 48,54 degli aventi diritto. Michetti ha chiamato il neo sindaco a cui ha fatto i complimenti per la vittoria, rivolgendogli i migliori auguri di buon lavoro "per un incarico prestigioso e che si preannuncia comunque molto difficile". ‘’Ringrazio il mio avversario Enrico Michetti che mi ha chiamato e si è complimentato" ha risposto il neo sindaco della Capitale Gualtieri, riconoscendo all'avversario il merito di aver "condotto un confronto civile’’.