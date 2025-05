Elezioni regionali in Veneto: si voterà in autunno

VENEZIA - Niente proroga per l’amministrazione regionale di Luca Zaia: “le prossime elezioni regionali in Veneto si svolgeranno "entro il 20 novembre", ossia entro i 60 giorni successivi al termine dell'attuale quinquennio di legislatura, "al più tardi nella domenica compresa nei sei giorni successivi, ossia domenica 23 novembre 2025". Così il Consiglio di Stato si è espresso nel parere chiesto dal Veneto sulla normativa applicabile per il prossime elezioni.



Il rinnovo degli organismi legislativi del Veneto e del presidente della Regione avverrà nel prossimo autunno e non nella primavera 2026. “La data di svolgimento delle consultazioni elettorali, spiegano i giudici, ”deve in ogni caso risultare conforme alla 'durata degli organi elettivi' stabilita dalla legge statale. La norma regionale non può che cedere di fronte alla norma statale".



"Ringrazio il Consiglio di Stato per aver fornito un chiarimento puntuale e autorevole sulla finestra elettorale delle prossime elezioni regionali del Veneto. Il voto dovrà avvenire non oltre domenica 23 novembre 2025, come indica il Consiglio. Verrà quindi indicata, entro i termini temporali previsti dalla legge, la data delle elezioni - dichiara il presidente Luca Zaia - La Regione del Veneto è già al lavoro, con spirito di servizio e responsabilità, per garantire che i cittadini possano esercitare il loro diritto democratico in un contesto di piena efficienza, preparazione e ordine istituzionale. L’obiettivo è quello di assicurare a tutti i veneti un processo elettorale trasparente, partecipato, ben organizzato e all’altezza dell’importanza che questo appuntamento rappresenta per la vita democratica della nostra comunità”.