Elezioni regionali, scendono in campo i candidati trevigiani del PD

TREVISO - E’ stata presentata questa mattina a Treviso la lista dei 9 candidati consiglieri del Partito Democratico della Marca. Nove le persone in rappresentanza della provincia di Treviso che hanno raccolto il testimone per affrontare la competizione per rinnovare il consiglio regionale del Veneto e per lo scranno di governatore. Ha commentato il segretario provinciale del Pd, Giovanni Zorzi:“Si tratta di una lista che mette insieme profili noti, di grande esperienza e radicamento nel territorio ed elementi di novità e di apertura alle nuove energie della società trevigiana”.

Andrea Zanoni ricoprirà il ruolo di capolista, presenti: Luciana Fastro, Claudio Beltramello, Donatella Santambrogio, Aiman Merouah, Rachele Scarpa, Silvano Piazza, Giulia Tonel e Renzo Trevisin. Ma quali sono i pilastri della campagna elettorale del Pd? “La nostra lista rappresenta tutte le aree della Marca-ha commentato Zorzi-tutte quelle istanza e quei bisogni che in in questi anni hanno attivato la passione civica e la partecipazione alle battaglie ambientaliste, della sanità, dei diritti della dignità, della sicurezza della persona, delle nuove generazioni e delle fasce più fragili.Ci muoveremo su questo fronte di intervento e impegno politico”. Una sfida ardua quella contro la Lega e Zaia, tutti sondaggi li danno in netto vantaggio. “Noi vogliamo giocarcela a viso aperto, questo è il fischio di inizio. Conosciamo i sondaggi e gli indici di popolarità di cui gode il presidente Zaia, ma sappiamo bene che quello che sta arrivando nei prossimi mesi, lo vediamo già oggi tra lavoratori in cassa integrazione, giovani precari, famiglie e anziani soli, sono criticità che vanno trattate con serietà e con la strategia che ponga al centro la persona e la sua dignità”. Non è stato possibile riproporre l’alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle? “Sono state fatte le valutazioni, sia con il M5S sia con Italia Viva, noi faremo la nostra corsa, il nostro partito è l’unica forza responsabile per esprimere un’alternativa alla Lega e a Zaia, a questi 25 anni di sistema di potere che non hanno prodotto nulla in Veneto”.