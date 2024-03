Elezioni presidenziali in Russia, la protesta 'Mezzogiorno contro Putin': code e arresti

RUSSIA - La 'protesta di mezzogiorno' caratterizza la terza e ultima giornata delle elezioni presidenziali in Russia. Il voto è destinato a garantire al presidente Vladimir Putin, 71 anni, che domina la politica russa da quasi un quarto di secolo, un altro mandato di sei anni fino al 2030. Il Cremlino ha organizzato il voto in modo da dimostrare il presunto alto livello di fiducia della popolazione in Putin e il sostegno alla sua guerra contro l'Ucraina si legge sulla 'Dpa'.



Alle 9.28 di questa mattina (ora di Mosca) l'affluenza alle urne è del 60%, ha reso noto la Commissione elettorale centrale, come riporta l'agenzia Ria Novosti. Obiettivo del Cremlino, è emerso prima dell'apertura dei seggi, è raggiungere una affluenza alle urne di almeno il 70% degli aventi diritto al voto.



Lunghe file si sono formate ai seggi a Mosca e San Pietroburgo, per 'Mezzogiorno contro Putin', la protesta organizzata dal team di Alexei Navalny, l'oppositore morto a febbraio in un carcere siberiano. Il quotidiano Moscow Times pubblica foto e video di gente in coda ai seggi, nell'ora stabilita per manifestare il dissenso contro il presidente, secondo quanto aveva chiesto Navalny e come rilanciato dalla vedova Yulia.



Il sito di notizie Xolod ha pubblicato il video della lunga fila di persone che si è formata dopo mezzogiorno al seggio elettorale sull'Arbat, in pieno centro a Mosca. Proteste si sono svolte a mezzogiorno anche nei seggi di alcune città della Siberia, fra cui Vladivostok, Novosibirsk, Omsk, Irkutsk, rende noto l'entourage di Aleksei Navalny, il leader dell'opposizione morto lo scorso 16 febbraio nella colonia penale a regime speciale di Kharp. A Ekaterinburg diverse centinaia di persone si sono messe in coda a un seggio.



La leader dell'opposizione russa Yulia Navalnaya, vedova di Alexei, si è presentata a mezzogiorno all'ambasciata russa a Berlino. Una piccola folla di persone le si è stretta intorno, si vede nelle immagini diffuse dall'emittente tv Dozhd. Un totale di 38 persone sono state arrestate in Russia durante il terzo giorno di voto, ha reso noto l'organizzazione indipendente Ovd-Info.