Elezioni in Germania, vincono i conservatori. CDU-CSU in vantaggio, L'AfD raddoppia i consensi

GERMANIA - Le prime proiezioni delle elezioni tedesche, chiuse oggi, indicano un significativo cambiamento nel panorama politico. La CDU-CSU si attesta al 29%, mentre l'AfD raggiunge il 20%, segnando un raddoppio rispetto alle elezioni del 2021. La SPD, guidata dal cancelliere uscente Olaf Scholz, si ferma al 16%, il peggior risultato per il partito dalla Seconda Guerra Mondiale. I Verdi sono sotto il 13%, mentre la Linke supera l'8%. Le proiezioni mostrano che sia i Liberali che l'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) sono sotto la soglia di sbarramento del 5%, con la BSW che si trova al limite secondo ZDF. Se confermati, questi risultati rappresenterebbero una grande vittoria per l'AfD, che vedrebbe aumentare notevolmente il proprio peso nel Bundestag.



Friedrich Merz (nella foto), leader della CDU-CSU, ha sottolineato l'importanza di formare un governo stabile il prima possibile. Tuttavia, la possibilità di una coalizione tra CDU e SPD è stata considerata improbabile prima del voto. La partecipazione elettorale è stata alta, con un'affluenza che potrebbe raggiungere l'84%, il livello più alto dalla riunificazione. Le elezioni sono state caratterizzate anche da preoccupazioni riguardo alla crescente influenza dell'AfD, con il ministro della Difesa Boris Pistorius che ha definito il risultato della SPD come "catastrofico". Musk e Trump hanno espresso supporto per l'AfD, evidenziando l'interesse internazionale verso questi sviluppi politici.