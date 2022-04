Elezioni Francia 2022, Macron rieletto presidente

FRANCIA - Emmanuel Macron rieletto presidente in Francia secondo gli exit poll diffusi a urne chiuse, dopo il ballottaggio delle elezioni presidenziali 2022. Secondo l'exit poll elaborato da Ifop, il presidente avrebbe raccolto il 57,2% dei voti, mentre Marine Le Pen avrebbe conquistato il 42,8% dei consensi.



Emmanuel Macron è il terzo presidente della Repubblica francese a ottenere un secondo mandato. Prima di lui erano stati rieletti il socialista Francois Mitterrand, nel 1988, e il gollista Jacques Chirac, nel 2002, quando al ballottaggio batté il padre di Marine Le Pen, Jean Marie.



I VOTI DELLA DESTRA - Con il 41,8% dei consensi, pari a oltre 13 milioni di voti, l'estrema destra francese ha ottenuto un record storico di preferenze in un'elezione presidenziale. Lo sottolinea il quotidiano Le Monde, sulla base delle proiezioni di voto di Ipsos.



AFFLUENZA IN CALO - L'astensione al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi ha raggiunto la cifra record del 28,8%, secondo le stime per Ifop.



L'ALLARME DEGLI USA - L'ambasciata americana in Francia ha messo in guardia dai "raduni" che, dopo l'annuncio dei primi risultati del ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen, "potrebbero diventare violenti", evidenziando il "rischio potenziale di disordini e scontri con la polizia".