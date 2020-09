Elezioni: ecco come votare per chi si trova in quarantena o positivo al Covid

TREVISO - Anche chi si trova in quarantena o in isolamento fiduciario per il coronavirus può votare per le prossime elezioni regionali, amministrative e per il referendum costituzionale. Lo farà direttamente a casa propria nel proprio comune di residenza. Ieri la Prefettura di Treviso ha comunicato le modalità di voto per gli elettori sottoposti all’isolamento causa Covid-19.



Questi elettori dovranno tra il 10 e il 15 settembre, ovvero tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione, far pervenire al sindaco del comune di residenza nelle cui liste è iscritto, anche in via telematica, una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando l’indirizzo completo e un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non precedente al 6 settembre, che attesti il trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.



Una volta inviati i documenti l’ufficiale elettorale del comune dove la persona vota, entro e non oltre il 19 settembre comunicherà agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.



Il voto degli elettori in quarantena sarà raccolto durante l’orario di apertura dei seggi elettorali ordinari, dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre, per il tramite di apposite sezioni ospedaliere appositamente costituite presso l’ospedale di Vittorio Veneto e la casa di Cura San Camillo di Treviso.



“Verranno comunque assicurate - sottolinea la Prefettura di Treviso - con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria”.