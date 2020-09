Elezioni comunali 2020: i prossimi incontri con i candidati sindaco

CASTELFRANCO - La campagna elettorale è entrata nel vivo: si susseguono i diversi incontri pubblici da parte delle liste in campo, puntando specialmente sulle frazioni. Dopo il partecipato incontro di ieri sera con il candidato di centro-sinistra alla presidenza della Regione Veneto, Arturo Lorenzoni, e in attesa di quello di sabato con i vertici della Lega (Matteo Salvini e Luca Zaia), oggi e domani è il turno delle liste comunali.



Per la serata odierna è previsto un doppio appuntamento: alle 18.30 presso il Parco del Quartiere Abruzzo, il candidato sindaco Sebastiano Sartoretto presenterà gli aspetti principali del suo programma elettorale “Castelfranco merita idee e progetti per una città migliore”. Interverranno inoltre le candidate e i candidati delle tre liste che appoggiano la candidatura di Sartoretto: la lista Sartoretto Sindaco, la lista Democratici per Castelfranco, la lista Castelfranco Civica.



Alle ore 20.30, presso cortile di Casa Barbarella a Sant’Andrea Oltre il Muson, sarà invece il sindaco Stefano Marcon a dialogare con i cittadini riguardo il programma “La città che amiamo”. Ad accompagnarlo, la sua squadra di centro-destra, formata da 4 liste (Lista Marcon, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia): si tratta della prima uscita ufficiale della coalizione a sostegno della ricandidatura di Marcon. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul profilo Facebook del sindaco.



Infine, è previsto per domani alle 18.30 nel cortile di Villa Balbi a San Floriano, l’incontro promosso dalla lista di Grazia Azzolin. Il focus sarà il futuro (ad oggi incerto) di Villa Balbi, attuale sede delle scuole medie frazionali. Oltre alla candidata sindaco Maria Gomierato, interverranno anche Erika Visentin della lista Azzolin («Villa Balbi è un bene dei cittadini dal punto di vista affettivo, è espressione delle nostre radici e della nostra identità e dobbiamo salvaguardarlo») e la capolista Grazia Azzolin, che ha presentato in Consiglio comunale oltre un anno fa una mozione per l’acquisto della villa da parte del Comune, in modo da preservare il polo scolastico e da rendere fruibile al pubblico il vasto parco.