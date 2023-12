Elettricista cade durante lavori, morto dopo una settimana

VERONA - È morto la scorsa notte dopo una settimana di agonia l'elettricista 47enne F.S., vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 20 dicembre a Vestenanova (Verona).

L'uomo caduto dall'alto, precipitando per 6 metri, mentre stava sistemando alcuni punti luce in un'azienda di legnami. Trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento in gravissime condizioni, l'elettricista è morto dopo una settimana. I familiari hanno deciso la donazione degli organi.