Elefanti, ippopotami e zebre saranno uccisi per sfamare la popolazione

NAMIBIA - In risposta alla grave siccità che sta affliggendo la Namibia, il governo ha deciso di abbattere oltre 700 animali selvatici, tra cui elefanti, ippopotami e zebre, per distribuire la loro carne alle comunità più colpite dalla fame. La siccità, descritta come la peggiore degli ultimi cento anni, ha causato una drastica riduzione delle risorse idriche e dei raccolti, mettendo a rischio la sicurezza alimentare di circa metà della popolazione del Paese. Il Ministero dell'Ambiente e delle Foreste ha annunciato che 83 elefanti, 30 ippopotami, 60 bufali, 50 impala, 100 gnu striati e 300 zebre saranno abbattuti da cacciatori professionisti in parchi nazionali e aree comunali dove la fauna è ancora sostenibile.

L'obiettivo principale è quello di ridurre la pressione degli animali sulle risorse idriche, ormai scarse a causa del fenomeno climatico El Niño e dell'aumento delle temperature globali. La carne degli animali abbattuti verrà destinata alle fasce della popolazione più vulnerabili, con oltre 68 tonnellate già distribuite. Il governo spera così di alleviare la crisi alimentare che minaccia il Paese nei prossimi mesi. Inoltre, l'abbattimento degli elefanti mira a ridurre gli incidenti mortali tra esseri umani e animali, sempre più frequenti nelle aree rurali a causa della ricerca d'acqua da parte degli elefanti, spinti dalla siccità.