Elefante ricorda il medico che lo ha curato 12 anni prima

THAILANDIA - Una foto che racconta una storia tenera, quella di Plai Thang, un elefante di 31 anni che allunga la proboscide al medico che 12 anni prima lo aveva aiutato quando sembrava spacciato. Il dottor Pattarapol Maneeon questo mese è tornato in Thailandia per una riunione, quando, pattugliando i boschi di Rayong, nell’est del paese, ha sentito un barrito che gli ha fatto ricordare un suo ex paziente pachiderma.

Vedendo l’animale il dottore ha allungato la mano e inaspettatamente Plai Thang ha ricambiato il gesto con la sua proboscide. Si era ricordato del medico che nel 2009 lo aveva salvato, entrando così in contatto per la prima volta dopo molti anni, con un essere umano.

FOTO pubblicata da www.dailymail.co.uk