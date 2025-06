Elefante marino a passeggio tra le strade: traffico in tilt - Video

SUDAFRICA - Una giornata decisamente fuori dal comune per i residenti del tranquillo sobborgo di Gordon’s Bay, nei pressi di Città del Capo. Protagonista dell’avventura? Un gigantesco e, a quanto pare, molto determinato elefante marino. L’animale è apparso all’improvviso nel cuore del quartiere residenziale, dopo aver abbandonato la costa per motivi ancora misteriosi.



Con fare placido ma inesorabile, ha occupato la carreggiata, mandando nel caos il traffico e lasciando automobilisti e passanti a bocca aperta. Qualcuno ha persino pensato a una scena da film Disney, altri a un set nascosto di National Geographic. Come riportato dalla Cnn, le autorità locali sono subito intervenute per mettere in sicurezza l’area e pianificare una delicata operazione di recupero. Ci sono volute ben nove ore di lavoro per riuscire a riportare il gigantesco “turista” sulla costa.



Ma il momento più memorabile – e tenero – dell’intera vicenda è arrivato quando l’elefante marino, esausto e apparentemente rassegnato, si è accasciato dolcemente sull’auto della polizia, quasi a voler dire: "Okay, mi arrendo." Un’espressione sul volto dell’animale, raccontano i testimoni, che sembrava trasmettere un misto di sollievo e gratitudine. Sui social sono immediatamente rimbalzate immagini e video dell’incontro ravvicinato, tra commenti divertiti, cuori e una buona dose di solidarietà per il curioso mammifero.