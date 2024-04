Elefante blocca il traffico cittadino dopo essere scappata dal circo - Video

Viola si aggirava smarrita e titubante tra le auto, bloccando il flusso del traffico e lasciando tutti a bocca aperta. Momenti di panico lungo le strade di Butte, in Montana (Stati Uniti), quando Viola, un'elefantessa di 58 anni, è fuggita dal Jordan World Circus, creando caos nel traffico e sorprendendo automobilisti e passanti.



L'episodio, che sembra uscito da una scena cinematografica, ha attirato l'attenzione dei media statunitensi. Secondo quanto riportato dai testimoni oculari e dai media locali, l'elefante è stato spaventato da un forte rumore proveniente da un'auto in transito, motivo per cui si è allontanato dal parcheggio dove erano fermi i mezzi del circo. Dopo aver abbattuto una recinzione, ha iniziato la sua corsa per le strade di Butte.



Fortunatamente, non ci sono stati danni significativi durante la fuga di Viola. Dopo circa 20 minuti di tensione, lo staff del circo è riuscito a recuperare l'elefantessa senza incontrare grandi difficoltà. Per fortuna, Viola è stata ritrovata illesa, se non per lo spavento che ha sicuramente provato durante l'incidente.