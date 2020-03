Electrolux, da lunedì termo scanner per chi entra in fabbrica

SUSEGANA- Tra le misure messe in campo dalla Electrolux per arginare la diffusione del coronavirus negli stabilimenti in Italia, oltre all'utilizzo della mascherina per i circa 4.700 dipendenti, da lunedì mattina è prevista anche la misurazione della temperatura corporea con termo scanner per chi entra in fabbrica. Lo riferiscono fonti aziendali.

Alla misurazione saranno sottoposti non solo i dipendenti ma anche altri addetti, come corrieri e fornitori, o visitatori. Per lo svolgimento delle procedure sarà coinvolta la Croce Rossa, che allestirà delle tende all'esterno degli stabilimenti. La misurazione della temperatura corporea è una procedura che in questi giorni è già stata svolta regolarmente allo stabilimento di Electrolux Professional di Vallenoncello (Pordenone).