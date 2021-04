Egitto, quasi 100 feriti in incidente ferroviario

EGITTO - Sono almeno 97 le persone che sono rimaste ferite in un nuovo incidente ferroviario che ha coinvolto un treno passeggeri nei pressi del Cairo, in Egitto. Secondo quanto riferito dalle autorità, quattro vagoni del treno, partito dal Cairo e diretto nella provincia del Delta del Nilo di Mansoura, hanno deragliato mentre questo viaggiava nei pressi della città di Qalyubia.

E' in corso un'inchiesta interna per determinare le cause dell'incidente che avviene pochi giorni dopo un altro deragliamento in cui sono state ferite 15 persone. Secondo la stampa locale sarebbero stati arrestati il conduttore del treno, il suo assistente ed altri otto funzionari delle ferrovie. Lo scorso 26 marzo due treni si sono scontrati provocando la morte di 19 persone. A febbario sono state 31 le vittime di un incendio provocato due anni fa da una locomotrice che, senza guida, si era schiantata contro una banchina della stazione del Cairo.