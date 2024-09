Effusioni hot sull’aereo davanti ai passeggeri, coppia finisce a processo

SPAGNA – Su un volo da Tenerife, in Spagna, verso il Regno Unito una coppia del Galles si è lasciata andare a effusioni sfociate in veri e propri atti sessuali. Lui 22 anni lei 20 sono stati quindi fermati all’aeroporto dalla polizia. L’assistente di volo, infatti, è stata chiamata da alcuni passeggeri per denunciare che dopo che la coppia si è in parte coperta con un cappotto sono stati notati degli espliciti movimenti, che non lasciavano dubbi sul fatto che la giovane stesse masturbando il compagno.

Finiti in tribunale per il loro comportamento i due sono stati condannati per oltraggiato alla pubblica decenza avendo commesso un atto sessuale in un luogo pubblico. Il giovanotto dovrà quindi svolgere 300 ore di lavoro comunitario mentre la ragazza 270 ore. Inoltre, la coppia è stata condannata a risarcire 100 sterline ai testimoni che hanno assistito ai fatti, tra i quali un bambino.