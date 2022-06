Educazione stradale nelle scuole: a Mogliano il progetto diventa "maggiorenne"

MOGLIANO - Si allarga sempre di più il progetto di educazione stradale promosso nelle scuole di ogni ordine e grado, partito da Mogliano Veneto.

Nato qui oltre 18 anni fa e promosso dal Comando di Polizia Locale e dal Gruppo Ciclistico Mogliano, allo scopo di educare gli alunni alle regole del buon comportamento in strada, e non solo. Il progetto si è ora allargato anche alle Amministrazioni Comunali di Preganziol e Casier, in quanto parte del Corpo di Polizia Intercomunale, coordinato da Stefano Forte.



All’incontro conclusivo del progetto, tenutosi questa mattina al Campo Scuola permanente di Via Torni, la vicecomandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, Silvia Vecchiato, ha incontrato la classe 4a delle scuole primarie “Marco Polo” di Zerman, che ha potuto partecipare ad una prova pratica nella pista, dopo le lezioni teoriche in classe.



Presenti all’evento il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato, l’Assessore alla Sicurezza Marco Donadel e l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan, l’Assessore alla Sicurezza di Casier Rossella Veneran, l’Assessore alle Politiche Educative di Preganziol Susanna Errico, la Dirigente Scolastica dell’Istituto “Minerbi” Daniela De Salvatore e il Consigliere Delegato alla Sicurezza Stradale della Provincia di Treviso Roberto Fava.



“Ringrazio moltissimo la Polizia Locale, in particolare la vicecomandante e responsabile del progetto Silvia Vecchiato, ed il Gruppo Ciclistico Mogliano, con Walter Trabucco e tutti i volontari che collaborano agli incontri di educazione stradale nelle scuole, per la loro fondamentale attività” ha commentato il Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato. “Educare alla sicurezza stradale contribuisce a creare una mentalità di rispetto verso sé stessi e verso gli altri che ci circondano quando siamo in strada. Valorizzare l’insegnamento dell’educazione stradale consente di creare prevenzione per evitare pericoli e danni seri. Con piacere noto che il progetto è stato recepito con grande curiosità e coinvolgimento da parte di tutti i bambini”. OT