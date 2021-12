EDITORIALE - Il Covid sta dilagando ma la politica imperterrita difende una normalità oramai invisibile

EDITORIALE - I numeri parlano chiaro! È in atto una recrudescenza della pandemia. Due anni di vaccini, mascherine, igienizzanti e distanziamento non sono bastati per tenere a bada il Covid-19. Indiscutibilmente se tutti questi presidi sanitari non fossero stati attuati la situazione sarebbe esponenzialmente più grave ma resta il fatto che non si riesce a tenere a bada il virus.



Il maledetto dilaga e solo in Veneto abbiamo già quasi 200 persone in terapia intensiva. Siamo da poco entrati in zona gialla e se il contagio mantiene questo ritmo la prossima settimana rischiamo l’arancione.



Uno stato di cose frustrante anche perché si ha la percezione di uno scollamento tra le istituzioni e la realtà della gente comune, la vita quotidiana dei cittadini. Chi governa lancia proclami sulla difesa della normalità ma viene da chiedersi, quale normalità?



Solo nelle scuole della provincia di Treviso, giusto per fare un esempio concreto, abbiamo oltre 600 classi con studenti positivi! Ripeto, oltre 600: un’enormità! Vuol dire che se in una classe ci sono 25 bambini/ragazzi, ben 15mila famiglie sono soggette a limitazioni, per contenere la pandemia. E ciascuna di queste famiglie ha parenti, conoscenti, amici…



Insomma, il Covid imperversa e non potrebbe essere altrimenti. Basta uscire di casa e andare in centro città (una qualsiasi della nostra provincia o del resto d’Italia), per vedere un brulicare di persone impegnate in commissioni, compere natalizie o “spritz time” con gli amici. Si, ora tutti (o quasi) indossano la mascherina anche all’esterno ma le distanza sono debitamente mantenute? I comportamenti sono sempre cauti? Mah?



In questa escalation c’è pure una nota positiva ed inquietante al tempo stesso: non è ancora arrivata la variante Omicron, che ha la prerogativa di una contagiosità formidabile.



Visto l’incalzare del Covid-19, prima che tra capo e collo ci arrivi pure la variante più permeabile che si sia mai vista, sarà forse il caso che qualche anima buona prenda dei provvedimenti adeguati ed efficaci? O si continuerà a difendere strenuamente una normalità che oramai è a tutti è invisibile?