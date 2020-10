[E]DESIGN Festival: una domenica per bambini e adulti.

[E]Design festival: una domenica ricca di appuntamenti per piccoli e adulti.

Domenica 4 ottobre la programmazione inizia alle 9.30 con il workshop di Gaia Rotelli rivolto ai bambini e dedicato all’apprendimento delle corrette modalità di raccolta differenziata attraverso strumenti creativi. Alle 18, invece, un incontro tra natura, design e musica con la speciale presenza di Fabio Ognibeni (RESONANCE PIANO, CIRESA).





A cura di Gaia Rotelli, designer con una particolare attenzione al made in Italy e al design lento e sostenibile, “FORESTA DI CARTA” è un progetto per l’infanzia dedicato all’apprendimento delle corrette modalità di raccolta differenziata di carta e cartone attraverso strumenti creativi.



Dalle 9.30 alle 13.00, grazie alla collaborazione tra [E]Design Festival e Comieco - ente Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, i bambini dai 5 ai 10 anni saranno invitati a disegnare la loro idea di foresta su grandi fogli di carta riciclata, creando così una reinterpretazione della classica idea di natura e dando vita ad una piccola installazione attraverso il gioco e l’apprendimento di modalità di progettazione liberamente ispirate al metodo di Bruno Munari. [presso la Sala Coletti del Museo di Santa Caterina - iscrizioni aperte nel sito www.edesignfestival.it - sez. workshop https://www.edesignfestival.it/workshop/paper-forest/].



Per i più grandi, invece, l’appuntamento è alle 18.00 presso l'Auditorium Museo di Santa Caterina, per un incontro suggestivo tra design e musica: i segreti del “Legno di Stradivari” e delle tavole armoniche, raccontati da chi cerca, seleziona e prepara il legno per gli strumenti musicali.



Il protagonista sarà Fabio Ognibeni (RESONANCE PIANO, CIRESA), esperto internazionale del “legno di risonanza” dalla Val di Fiemme che in 30 anni di lavoro, ricerca, innovazione, ha raggiunto clienti nei 5 continenti. La sua azienda CIRESA è considerata un’eccellenza nel mondo degli strumenti musicali.



Moderato da Stefano Trevisi, dal 2013 direttore artistico del progetto “Musica Antica in Casa Cozzi” della Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso, nonché fondatore e dirigente del gruppo vocale Kalicantus Ensemble, Ognibeni, leader europeo (65% quota di mercato UE) e inventore di nuovi strumenti per l’ascolto musicale, racconterà la sua storia tra cui l’ultimo brevetto che l’azienda sta lanciando sul mercato: RESONANCE, il primo pianoforte al mondo senza corde.



Al termine del talk, le 'improvvisazioni' al Resonance piano dei pianisti Filippo Bergonzoni e Duo Boidi, Luciano e Daniele.

Filippo Bergonzoni ha studiato con Rina Cellini al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara e si è diplomato, presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena. Si è esibito al pianoforte come solista, a quattro mani, in varie formazioni da camera e come accompagnatore di cantanti: in questa veste si è distinto in numerosi recitals accompagnando, tra gli altri, il mezzosoprano Sandra Mongardi e i soprani Patrizia Calzolari, Dora Di Natale e Elisabetta Gurioli.



I due giovanissimi fratelli genovesi, Luciano e Daniele, sono stati considerati nel 2017 (Premio Venezia) e nel 2018 (Premio Brunelli) tra i migliori dodici pianisti solisti italiani. Nel 2019 il loro nome compare anche nella lista degli eccellenti 12 gruppi italiani e stranieri per la sezione Musica da Camera (dal duo al decimino, Premio delle Arti) risultando tra i migliori due Duo Pianistici di tutta Italia. È inoltre inserito nella lista delle Eccellenze Pianistiche 2020 come miglior Duo Pianistico veneto.



Recentemente il Duo Boidi riceve il Primo Premio e il Primo Premio Assoluto al 17th“Beograd IC Davorin Jenko” (con Menzione Speciale – Belgrado 2020), “2ndIMC Danubia Talents” (Vienna 2020), “I Concorso Nazionale Orchestra Ferruccio Busoni” (Empoli 2020), “San Donà di Piave 7th International Piano Competition” (2019), al XVII “Concorso Nazionale Città di Magliano Sabina” (Rieti 2019).



Per partecipare al talk si richiede la prenotazione all’indirizzo mail: info@edesignfestival.it