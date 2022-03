Ecco il treno supersonico "Hyperloop"

VERONA - Il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, questa mattina a Veronafiere inaugura assieme al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio (che interviene in video collegamento), Let Expo - Logistics Eco Transport, la prima e più grande fiera in Italia dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, organizzata da Alis in collaborazione con Veronafiere, in programma fino al 19 marzo nel quartiere fieristico veronese.

"Siamo felici di questa occasione di confronto con istituzioni e imprese - ha detto il direttore generale di Alis, Marcello Di Caterina - in un momento storico cruciale per la logistica che si conferma come volano per l'economia del Paese. Alis ha già rimosso dalle strade europee 5,6 milioni di camion abbattendo 4,8 milioni di emissioni inquinanti e consentendo in Italia un risparmio in termini di esternalità di 1,7 miliardi di euro". "E' fondamentale costruire opportunità di dialogo sulle sfide che l'agenda 2030 ci pone davanti, traguardi ineludibili per la transizione del comparto" ha concluso.

E il dg di Veronafiere, Giovanni Mantovani, ha sottolineato che "la sostenibilità oggi non è più una scelta ma l'unica strategia di crescita vincente. Per questo Veronafiere, insieme ad Alis e ai protagonisti dell'economia, è pronta a raccogliere questa nuova sfida per promuovere un settore fondamentale per il Paese e il futuro di tutti. Potremo sviluppare nuove sinergie con gli oltre 500mila operatori b2b qualificati e le 10mila aziende espositrici che partecipano ogni anno alle altre nostre manifestazioni". Sono oltre 200 espositori nazionali ed internazionali presenti in 4 padiglioni, per una superficie di oltre 40.000 mq. Nei prossimi giorni della rassegna è annunciata la presenza di altri 4 ministri, oltre a leader politici.

TRENO SUPERSONICO

In mattinata è previsto l’accordo fra Regione, ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (Mims) e Cav su un prototipo di treno da 4 milioni di euro, capace di sfrecciare a 1.000 chilometri orari. Sul tavolo dunque l’Hyperloop, ossia “Protocollo d'intesa per l'avvio degli approfondimenti funzionali e progettuali atti all'individuazione ed eventuale realizzazione di un sistema di trasporto terrestre per merci e passeggeri, ultra veloce, a guida vincolata, in ambiente ad attrito limitato e resistenza aerodinamica controllata ed a basso consumo di energia”. In pratica un treno supersonico pensato inizialmente per la tratta Padova-Mestre, ma implementabile anche fino a Verona.