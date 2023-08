Ecco la prima 'Pride Run', madrina Elettra Lamborghini

PADOVA - Sarà Elettra Lamborghini la madrina della prima edizione della "Pride Run" di Padova, in programma il 2 settembre, evento ludico-sportivo in favore dell'inclusività, dei diritti civili e della solidarietà. Suddivisa in tre percorsi, la corsa partirà da Piazza Garibaldi, coinvolgerà il centro cittadino per arrivare al 'Pride Village Virgo' in Fiera, dove la giornata si concluderà con il live show di Elettra Lamborghini e il djset dei Disco NoveZeroNove. L'evento nasce dalla volontà di due realtà cittadine, la "Pink Run", che da 14 anni organizza l'evento running per beneficenza per sole donne, e il "Pride Village Virgo", festival Lgbtqia+ che da 16 anni porta alla Fiera di Padova ogni anno centinaia di migliaia di visitatori.

Per il sindaco, Sergio Giordani "Padova è sempre stata una città accogliente e aperta e quindi mi fa grande piacere che sia la prima città a ospitare questa manifestazione, di dimensione nazionale, che mette insieme un evento sportivo con solidarietà, diritti e inclusione. È una manifestazione all'insegna dello sport, dell'amicizia, della voglia di stare insieme senza pregiudizi. Una giornata di festa per tutte e tutti come la città di Padova ha dimostrato di saper organizzare ed ospitare in diverse occasioni e che sono certo sarà un grande successo non solo per il numero dei partecipanti ma per lo spirito che la anima". La manifestazione non competitiva è aperta a tutti, a partire dalla passeggiata a partecipazione gratuita di un chilometro "senza etichette", dove ciascuno deve sentirsi libero di venire vestito come meglio preferisce. I più sportivi potranno iscriversi invece alle corse da 5 o 10 km.