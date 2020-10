Ecco il nuovo consiglio comunale di Castelfranco Veneto

FOTO - immagine di repertorio del consiglio comunale di Castelfranco Veneto

CASTELFRANCO – La città di Castelfranco Veneto ha eletto il nuovo consiglio comunale, riconfermando alla poltrona di sindaco Stefano Marcon. Nell’assise municipale entrano come di prassi 15 consiglieri di maggioranza e 9 d’opposizione. Tra le novità il ritorno degli ex sindaci: Luciano Dussin tra i banchi della maggioranza e Maria Gomierato viceversa in minoranza.



Questa la composizione del nuovo consiglio comunale di Castelfranco Veneto.



MAGGIORANZA

Per la Lega: Stefano Pasqualotto, Stefania Guidolin, Michael Didonè, Matteo Zanellato, Elisabetta Peron, Luciano Dussin e Annalisa Battocchio. Per la lista “Marcon sindaco”: Marica Galante, Gianluca Didonè, Brian Pasquettin, Roberto Filippetto e Roberto Marconato. Per Fratelli d’Italia Diego Giovine e Guido Rizzo mentre per Forza Italia è stato elettro Gianfranco Giovine.



MINORANZA

Per la lista Castelfranco Merita entra in consiglio comunale il candidato sindaco Sebastiano Sartoretto, per i Democratici, Claudio Beltramello e Alessandro Boldo. Nella medesima coalizione faranno parte dell’assise municipale anche Nazzareno Bolzon (lista Sartoretto Sindaco) e Gianni Fiscon (Castelfranco Civica).

L’ex sindaco Maria Gomierato torna in consiglio ma tra i banchi dell’opposizione per la lista “Noi la civica”, insieme a Serena Stangherlin e Michele Garbuio entrambi per “Lista Gomierato”. Quindi a completare i 9 consiglieri di minoranza il candidato sindaco Lorenzo Angelo Zurlo della lista Punto d’Incontro.