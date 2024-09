Ecco la nuova regina maori della Nuova Zelanda

NUOVA ZELANDA - Il popolo maori della Nuova Zelanda ha una nuova regina: Nga Wai Hono i te po Paki, una giovane di 27 anni, terzogenita del defunto re Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII. La sua incoronazione segna un momento storico per la comunità, poiché è la seconda regina maori della storia, appartenente all'ottava dinastia del movimento Kiingitanga. La decisione di nominare Nga Wai Hono i te po Paki è stata presa dal consiglio consultivo del Kiingitanga, un gruppo di dodici anziani provenienti da diverse tribù, noto come Tekau-Maa-Rua. Sebbene il trono non sia ereditario, la giovane regina è stata scelta nonostante abbia due fratelli maggiori maschi. La cerimonia di incoronazione, chiamata Te Whaka-wahinga, si è tenuta durante i sei giorni di funerali del padre, con la partecipazione di migliaia di persone. Il presidente del Tekau-Maa-Rua, Che Wilson, ha dichiarato: "Abbiamo scelto Nga Wai Hono i te po come nostro nuovo monarca".



Sebbene il ruolo della regina sia per lo più cerimoniale, è considerata un simbolo di unità per il popolo maori. Il movimento Kiingitanga, fondato nel 1858, nacque come risposta alla colonizzazione per proteggere la cultura e le terre indigene. La regina è stata benedetta con oli sacri e la Bibbia usata per incoronare il primo re maori. Nga Wai Hono i te po Paki ha conseguito un master in studi culturali maori presso l'Università di Waikato e, a soli 19 anni, ha ricevuto il moko kauae, il tradizionale tatuaggio sul mento, come tributo al padre. Durante gli anni del regno del padre, ha partecipato a numerosi eventi pubblici, consolidando il suo legame con la comunità. Degno di nota il fatto che, in un consiglio composto da soli uomini, sia stata scelta una donna come leader, dimostrando un importante segno di cambiamento.