Ecco la nuova ordinanza di Zaia: test rapidi in classe e scuola che continua per i negativi

Test rapidi in classe e scuola che continua per i negativi. Lo prevede la nuova ordinanza – che entrerà in vigore da domani – firmata dal presidente del Veneto Luca Zaia.

La regione fa un passo avanti rispetto a tutto il resto del paese, introducendo diverse novità per lo screening scolastico, che consentirà ai genitori di non “sobbarcarsi il trasporto dei figli per i tamponi”. Con il documento viene introdotta un’importante differenziazione tra i bambini fino ai 6 anni e quelli dalla seconda elementare in su.

Se viene trovato un positivo in classe negli asili o in prima, infatti, scatta comunque la quarantena per 14 giorni per i compagni. Questo perché il rispetto dei protocolli anti-Covid è molto più complicato con fasce d’età di questo tipo.

Se viene riscontrata una positività tra i più grandi – dalla seconda in poi -, scattano invece i tamponi in classe: se non ci sono altri positivi, oltre al primo caso, gli altri alunni possono continuare a frequentare le lezioni. Per la classe in questione vengono però adottate alcune limitazioni, come la mascherina anche da seduti, durante le lezioni, e non solo durante gli spostamenti.

Ai genitori verrà chiesto inoltre di “impedire” ai figli di frequentare palestre o appuntamenti di tipo ludico. Non oltre dieci giorni dopo viene rifatto il tampone di verifica.

Nel caso in cui, invece, ci siano altri casi oltre al primo all’interno della classe, scatta la quarantena, come è stato finora. L’allentamento delle misure, per quanto riguarda gli isolamenti, fa perno sui numeri: sono solo 187 gli studenti positivi sul totale della popolazione scolastica veneta, lo 0,03% del totale. Dagli screening effettuati finora, oltretutto, si è scoperto che – sostanzialmente – i compagni degli studenti positivi risultano quasi sempre negativi.

L’ordinanza entra in vigore domani, ma per l’operatività del nuovo protocollo bisognerà attendere il ragionevole tempo necessario per far partire “la macchina” dei test in classe. Oggi, nella sede della Protezione Civile di Marghera, Zaia e Roberto Rigoli, primario del reparto di microbiologia dell’ospedale Treviso, hanno presentato un nuovo test rapido antigenico, in grado di fornire una risposta in dieci minuti.

Il nuovo metodo consente di evitare l’introduzione del tampone in tutto il canale rinofaringeo, limitando l’inserimento alla sola fossa nasale. Il nuovo tampone verrà utilizzato nelle scuole e anche nei punti di pronto soccorso. E c’è un’importante novità sul fronte dei tamponi: “Nella nuova ordinanza della Regione Veneto diamo gratuitamente i test rapidi a tutti i pediatri e medici di base che vogliono far parte della squadra", ha spiegato Zaia.