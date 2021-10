Ecco la nuova Giunta di Montebelluna scelta dal sindaco Bordin

MONTEBELLUNA – Il neosindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, ha presentato i componenti della nuova Giunta che ha riservato più novità del previsto. Il primis l’assessorato al bilancio che tutti davano per scontato sarebbe stato prerogativa del sindaco, viste le sue competenze in materia, e invece è stato attribuito a Lucrezia Favaro, new entry in Giunta. Mentre per i veterani Bordin ha optato per un inedito rimpasto affidando il comparto dell’istruzione (detenuto fino ad ora da Claudio Borgia) a Debora Varaschin che a sua volta ha lasciato la cultura che per questa legislatura va invece all’ex vicesindaco reggente Elzo Severin.



Ma ecco cosa ha affermato oggi alla presentazione della Giunta il sindaco Bordin: “Auguro a tutti i componenti della giunta un buon lavoro, all’insegna dell’impegno e dell’attenzione ai bisogni di tutti i cittadini, sia quelli che hanno votato per la nostra squadra, sia quelli che non ci hanno votato, sia a quelli che, purtroppo, non si sono presentati alle urne. La scelta degli assessori è stata fatta sulla base di stima e fiducia verso ciascuno. Diversi di loro hanno già avuto esperienza come assessori e sono certo confermeranno le proprie capacità così come sono sicuro che anche chi per la prima volta avrà il compito di fare l’assessore, darà il proprio meglio.



È una giunta con esperienza ma nuova, all’insegna del cambiamento perché ho voluto che la maggior parte avesse dei referati diversi da quelli di cui si era occupato in passato: uno stimolo ed un’opportunità per crescere personalmente e impegnarsi al massimo per la comunità”. Il primo cittadino è apparso un po’emozionato ma anche particolarmente soddisfatto delle sue scelte e ha voluto precisare “mettendo le mani avanti per evitare in futuro inutili polemiche” che più in là potrebbero esserci dei cambiamenti, con un avvicendamento degli incarichi.



LA NUOVA GIUNTA DI MONTEBELLUNA



Adalberto Bordin – sindaco, conserva le deleghe alla Sicurezza, Edilizia scolastica, Comitati civici, Attività produttive



Claudio Borgia - è nominato vicesindaco e assessore all’Ecologia-Ambiente, Transizione ecologica, Attuazione PAES, Mobilità sostenibile, Bandi e finanziamenti

Nato nel 1986, candidato con la Lista Fratelli D'Italia, è già stato assessore all’Istruzione e Politiche familiari nella scorsa amministrazione. Diplomato al liceo Classico statale Annibale Caro di Fermo, dal 2015 è assistente amministrativo nel Consiglio regionale del Veneto.



Maria Bortoletto - è nominata assessore al Sociale, Pari opportunità, Personale, Società partecipate

Nata nel 1961, candidata con la Lista Lega Salvini, è già stata assessore al Personale, Servizi informativi, Statistiche e ricerche, Società partecipate nella precedente amministrazione. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Pesaro-Urbino, è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Treviso ed ora esercita l’attività di avvocato, di mediatore civile, amministratore di sostegno e gestore della crisi.



Lucrezia Favaro - è nominata assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio, Servizi informativi

Nata nel 1988, candidata con la Lista Fratelli D'Italia, è stata capogruppo consiliare, vicepresidente del Consiglio comunale e consigliere con delega in pianificazione strategica nella scorsa amministrazione. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova, dal 2017 è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Treviso ed ora esercita la professione presso uno Studio legale a Montebelluna.



Andrea Marin - è nominato assessore allo Sport, Politiche giovanili, Politiche familiari, Politiche che Lavoro

Candidato con la Lista civica Grande Montebelluna, è alla prima esperienza amministrativa. Libero professionista, si occupa di rappresentanza per la ditta di torrefazione di Bidasio di Nervesa, Hausbrandt.



Adriano Martignago - è nominato ai Lavori pubblici

Nato nel 1964, candidato con la Lista Lega Salvini, è stato in passato consigliere comunale, assessore alle attività produttive nell’amministrazione 2011-2016 e presidente del consiglio comunale nell’ultima amministrazione comunale. Diplomato perito chimico industriale all’ITIS Fermi di Treviso, è il titolare del locale pubblico “Grappolo d’oro” di Montebelluna.



Elzo Severin - è nominato assessore alla Sanità, Urbanistica, Cultura, Protezione civile

Nato nel 1951, candidato con la Lista Lega Salvini, è stato vicesindaco nelle precedenti due amministrazioni comunali e, nell’ultimo anno, dopo l’elezione a consigliere regionale dell’ex sindaco Marzio Favero, ha preso le funzioni come vicesindaco reggente. Ha ricoperto anche il ruolo di assessore alla Sanità, Ambiente, Attuazione PAES, Mobilità sostenibile, Protezione Civile.

Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si è laureato in Medicina e chirurgia all’Università di Padova e specializzato in malattie dell’apparato cardiovascolare nello stesso Ateneo. Fino allo scorso anno ha svolto l’attività di medico di medicina generale e tuttora pratica l’attività di cardiologo libero professionista. Presta anche servizio come medico incaricato RSA disabili gravi alle Opere Pie di Pederobba.



Debora Varaschin - è nominata assessore Istruzione e Turismo

Nata nel 1970, candidata con la Lista civica Grande Montebelluna, è già stata assessore al Turismo e alla cultura nella scorsa amministrazione. Diplomata alle scuole magistrali e al Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, ha lavorato nell’organizzazione di eventi in campo fieristico e come consulente aziendale nel settore della sicurezza. Ha anche collaborato nell’organizzazione di eventi formativi ed informativi in campo medico e di relazioni internazionali per la conoscenza delle opportunità date dalla programmazione europea destinata ai paesi extra UE.

Andrea Marin, unico assessore non presente nella foto di gruppo