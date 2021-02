Ecco i ministri veneti del Governo Draghi

FOTO: Palazzo Chigi sede del Governo





VENETO – Ben 4 i ministri veneti nel nuovo Governo Draghi. Una rappresentanza importante per la nostra regione a cominciare da Daniele Franco ministro dell'Economia unico tecnico tra i 4 veneti. Il nuovo titolare del dicastero dell’Economia ha 68 anni ed è originario di Trichiana (BL), laureato in scienze politiche a Padova da circa un anno ricopriva la carica di direttore generale di Banca d’Italia oltre che di presidente dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Gode dell'amicizia personale del premier Draghi.





Federico D’Incà (M5S) è stato riconfermato al ruolo di ministro per i Rapporti con il Parlamento. Il politico bellunese ha 45 anni anch’egli di Trichiana (BL) come Franco, laureato in economia a Trento, ha così commentato il suo mandato bis: “Ringrazio il Presidente incaricato Mario Draghi per avermi chiamato a far parte della nuova squadra di Governo. Esserci in questo momento rappresenta ancora una volta un grande onore e una grande responsabilità nei confronti del Paese. Servirò ancora una volta con disciplina e onore le istituzioni, mettendo sempre al centro del mio lavoro i principi sanciti dalla nostra Costituzione repubblicana”.



L’unica donna del quartetto è Erika Stefani (Lega), ministro per le Disabilità, 49 anni, di Trissino in provincia di Vicenza non è alla sua prima esperienza a palazzo Chigi visto che era stata ministro già nel primo Governo Conte per il dicastero agli Affari regionali e alle Autonomie. Senatrice dal 2013 è tra gli esponenti di maggior rilievo del Carroccio, laureatasi in Giurisprudenza svolge la professione di avvocato civilista. Nel 2012 ha vissuto un’esperienza molto dura quando un aneurisma cerebrale l’ha mandata in coma, circostana che ha così commentato: “Quando si sfida la morte, e si vince la partita, se per certi versi ci si sente più forti, per altri si è più consci dei propri limiti”.





Al Ministero della Pubblica Amministrazione il veneziano Renato Brunetta (Forza Italia) 70 anni e già titolare del dicastero della Funzione pubblica dal 2008 al 2011. Un veterano della politica, che è stato per un decennio anche al Parlamento Europeo. Così commentato il suo ritorno a Palazzo Chigi: “Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Mario Draghi per la fiducia accordatami. Ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi, cui mi legano stima, riconoscenza e affetto. Da domani si torna al lavoro a Palazzo Vidoni, al servizio del mio Paese”.