Ecco l'offerta di lavoro da sogno: provare tutte le piscine, recensirle e guadagnare fino a 100mila dollari

Un'offerta di lavoro che sembra il sogno i tutti: fare il bagno nelle piscine di tutti gli Stati Uniti, recensirle e guadagnare fino a 100mila dollari l’anno.

A lanciare la campagna di reclutamento per il ruolo di "Chief Pool Officer” è Swimply, l'azienda nota come "l'Airbnb delle piscine”. La figura ricercata - spiegano - avrà l'incarico di recensire le piscine di tutti gli Stati Uniti, con la possibilità di guadagnare fino a 100mila dollari all'anno, equivalenti a circa 92mila euro.



Il Chief Pool Officer sarà responsabile della creazione di contenuti multimediali. Questo include la realizzazione di recensioni video delle piscine, vasche idromassaggio, saune e altri spazi per eventi disponibili sulla piattaforma. L'obiettivo è quello di promuovere l'esperienza di noleggio delle piscine, aiutando i potenziali clienti a scegliere la location perfetta per le loro esigenze. Per candidarsi a questa posizione da sogno, sono necessari alcuni requisiti riportati sull’annuncio pubblicitario: è necessario avere un'età superiore ai 18 anni e i candidati dovranno prenotare le esperienze in piscina tramite la piattaforma e creare recensioni video in stile social media. I filmati dovranno essere realizzati e inviati entro il 15 giugno.



Lo stipendio base per il Chief Pool Officer è di 50mila dollari, destinati a coprire le spese di viaggio, le prenotazioni delle piscine e l'acquisto di attrezzature come galleggianti e accessori per le riprese. Inoltre, è previsto un bonus di ulteriori 50mila dollari, legato alla qualità delle performance video e al coinvolgimento degli utenti. Non ci sono limiti al numero di candidature.