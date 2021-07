"Ecco le mie Due Chiese"

MOTTA DI LIVENZA - È appena uscito il libro "Le due chiese" per Apostrofo Edizioni di Cremona (in vendita nel circuito www.ibs.it), ultima fatica letteraria di Alfonso Vesentini Argento, architetto di lungo corso con studio in centro a Motta e appassionato di storia locale.



Il libro tratta delle due Chiese di Motta, la Basilica della Madonna dei Miracoli e il Duomo di San Nicolò. L'analisi è stata sviluppata in maniera armonica e parallela in quanto le due Chiese nacquero indicativamente nello stesso periodo, caratterizzando la vita del paese dall’inizio del ‘500 in poi.

Si tratta di uno studio interessante e complesso e l’autore, oltre alle due chiese mottensi, importanti anche sotto l’aspetto storico-architettonico, si sofferma sulla vita e le opere di un religioso veneziano di origini patrizie, il francescano Francesco Zorzi, poi sugli scalpellini veneziani Buora, tutti personaggi che con il cardinale Girolamo Aleandro s’intrecciano con l’erezione di due sacri edifici.



Il volume si snoda in nove capitoli che spaziano anche sulla storia di Venezia del primo Cinquecento, sul Ghetto degli Ebrei e sui rapporti internazionali di padre Zorzi e Girolamo Aleandro.



Da dove nasce questo libro?

«Dovendomi occupare professionalmente dei restauri di antiche dimore oltre che di centri storici, mi sono documentato con ricerche sul passato. Di fatto è stata la mia seconda attività per molti anni».



Un'attività che l'ha portata a Venezia.

«È una città sacra e cosmopolita, unica per stile bellezza e cultura, si è trattato di un’esperienza unica».



Perché?

«Mi sono laureato allo IUAV negli anni di Carlo Scarpa, il quale ha insegnato magistralmente ad interpretare in chiave moderna la tradizione architettonica di questa straordinaria città. Qui palazzi e dimore ma soprattutto pensieri e persone costituiscono il passato e il presente del Veneto e non solo. Assimilare Venezia, la sua storia ed il suo slancio verso la modernità ed il progresso, nel dialogo costante tra le culture antiche e moderne, è sentirsi al tempo stesso nella storia e nella contemporaneità».



Torniamo al suo nuovo libro.

«La mie ricerche si sono concentrate anche sui personaggi religiosi in un periodo di contrasti tra Cattolicesimo e Protestantesimo, con la Controriforma che ha visto direttamente implicato il mottense cardinale Aleandro».

Quindi una ricerca non solo “locale”…

«La storia di Venezia e dell'Italia per due secoli con la Chiesa ci ha visti assieme alla Spagna. La mia professione di architetto mi ha portato a vedere da vicino atteggiamenti e mentalità che ho cercato di riallacciare al passato. E da qui è nato l’interesse per personaggi che hanno intrecciato le loro vite con Motta di Livenza e con le due chiese cittadine, opere di alta architettura, meritevoli di essere meglio conosciute».