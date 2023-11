Ecco l'annuncio di lavoro più magico: si cercano macchinisti per il treno di Harry Potter

In un'opportunità che sembra provenire direttamente dalle pagine di un libro di magia. La compagnia ferroviaria ScotRail sta cercando candidati per un lavoro che porta i sogni letterari e cinematografici alla vita. L’azienda offre la possibilità di diventare macchinisti sulla suggestiva West Highland Line, un viaggio ferroviario che collega Glasgow a Oban, Fort William e Mallaig, attraversando i paesaggi mozzafiato che hanno ispirato luoghi nelle avventure della saga di Harry Potter.



Secondo quanto riportato dal sito della Bbc, il portale Hijobs, responsabile delle assunzioni per conto di ScotRail, ha descritto questa opportunità come un'occupazione "da sogno". L'annuncio aperto a tutti, senza richiedere esperienza pregressa ma solo un'età minima di 20 anni.



Lo stipendio? Si parte da una base iniziale di 32.968 sterline all’anno, circa 37mila euro, che una volta ottenute le necessarie qualifiche, potrebbe salire fino a 58.028 sterline circa 66mila euro all'anno. Questa non è solo un'opportunità di lavoro, ma un invito a salire a bordo di un viaggio unico attraverso terre intrise di magia e storia. La West Highland Line è rinomata per i suoi panorami mozzafiato, e i nuovi macchinisti tirocinanti avranno l'opportunità di attraversare luoghi iconici che hanno incantato lettori e spettatori di tutto il mondo.