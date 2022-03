Ecco gli ultimi due appuntamenti dei Carnevali di Marca

PIEVE DI SOLIGO - Domenica 6 marzo gli appuntamenti raddoppiano. Dalle 14.30 Villorba e Pieve di Soligo si vestiranno di colori e maschere per chiudere in bellezza il calendario dell’Associazione Carnevali di Marca che quest’anno è tornata a far vivere le emozioni e la festa del Carnevale nei molti Comuni della Marca che hanno deciso di aderire al progetto: Treviso, Pieve del Grappa, Conegliano, Carbonera, Vittorio Veneto e domenica prossima Pieve di Soligo e Villorba.

A Villorba in Piazza Aldo Moro bimbi e famiglie troveranno magia, equilibrismo, bolle giganti, frittelle e tanta allegria con la compagnia Teatrale Barbamoccolo e gli artisti di Lex Serafo itineranti su bici ‘pazze’.

Nel centro di Pieve di Soligo gli artisti di Gino e Max si esibiranno tra palloncini colorati, numeri di illusionismo ed incredibili intrattenimenti! Dove non arriva nemmeno l’immaginazione, arriva la magia. In entrambe le piazze verrà dedicato un momento di sensibilizzazione con i più piccoli riguardo alla difficile situazione dell’Ucraina, un lancio di palloncini gialli e blu che unirà i cieli di tutti i paesi di Carnevali di Marca. Un piccolo segno che riporti alla realtà nonostante il diritto dei bimbi a tornare ad un sano divertimento e ad una sana socialità.

Ci saranno inoltre carri allegorici in forma statica da ammirare da vicino. Insieme ai carri anche i gruppi balleranno e animeranno il pomeriggio di festa con musica e balli. L’ingresso sarà gratuito ma regolamentato per creare in sicurezza un emozionante momento di socializzazione e serenità, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti e nel segno della tradizione carnevalesca. Sarà quindi necessario indossare la mascherina durante gli spettacoli e possedere Green Pass rinforzato. OT