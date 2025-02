Ecco i dieci hotel più prenotati al mondo: uno è a Venezia

VENEZIA - Tra i dieci hotel preferiti al mondo dai turisti due sono italiani: uno è a Venezia e l’altro a Roma. La guida Michelin ha svelato i dieci hotel più prenotati nel 2024, in dieci città iconiche, selezionati tra le oltre 5.000 strutture distribuite in 120 paesi. La classifica non si basa solo sulla popolarità, ma anche su criteri di qualità che vanno dal design all’autenticità, fino al servizio e al rapporto qualità/prezzo. La lista è il risultato di una rigorosa selezione e riflette le preferenze dei viaggiatori internazionali.



Gli hotel, scelti per il loro valore aggiunto nell’esperienza di soggiorno, si contraddistinguono per l’eleganza nelle strutture e il comfort che offrono. Ognuno di essi ha saputo conquistare i viaggiatori non solo per la sua posizione o il design raffinato, ma anche per la qualità del servizio e l’autenticità che riesce a trasmettere. Tra questi al settimo posto c’è Palazzo Experimental di Venezia. “Situato sulle ariose e soleggiate Zattere del sestiere di Dorsoduro, proprio di fronte all’iconico Molino Stucky della Giudecca, con il suo stile giovane, vibrante, contemporaneo e un po’ scanzonato il Palazzo Experimental ha rappresentato una bella novità a Venezia”, si legge nella guida. “L’hotel si distingue per il design elegante e moderno degli interni, oltre ad essere apprezzato per il suo ottimo bar, l’“Experimental Cocktail Club”.



Ecco la Top Ten completa:

10. The Hotel June – Los Angeles, USA

9. Cerulean Tower Tokyu Hotel – Tokyo, Giappone

8. The Line DC – Washington D.C., USA

7. Il Palazzo Experimental – Venezia, Italia

6. The Hoxton – Roma, Italia

5. Hotel Pulitzer Barcelona – Barcellona, Spagna

4. Esme Miami Beach – Miami, USA

3. Hotel Pulitzer Paris – Parigi, Francia

2. The Mayfair Townhouse London – Londra, Regno Unito

1. 11 Howard – New York, USA