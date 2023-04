Ecco cosa si prova in un viaggio spaziale fino alla luna

JESOLO - Decollo verticale verso lo spazio a Pasqua dal Lido di Jesolo. La gita fuori porta alla mostra “La Fabbrica della Scienza” sarà addirittura un viaggio spaziale dal pianeta Terra fino alla Luna. È l'ultima attrazione tecnologica del grande centro didattico di 1500 mq. espositivi per scolaresche e famiglie dedicato all'apprendimento ed allo studio della scienza attraverso il divertimento provando in prima persona circa 100 esperimenti scientifici. La novità futuristica pasquale si trova nella sezione dedicata all'esplorazione dello spazio interstellare, all'astronomia ed alle esperienze intuitive per comprendere le leggi astrofisiche, tra cui la forza gravità, e le altre forze alla base delle rivoluzioni planetarie. I visitatori, indossando appositi occhiali virtuali, potranno sperimentare in prima persona un vero e proprio lancio verso lo spazio col simulatore dell’astronave 3D "Space Ship 003". Si tratta di un cinema dinamico di iper-realtà virtuale in 8k reso ancora più realistico ed immersivo grazie alla comodità di 12 poltroncine interattive in pelle che riproducono i sedili di lancio per il decollo verticale simulando gli scossoni e le accelerazioni G a cui sono sottoposti gli astronauti. “Il simulatore spaziale, nonostante il realismo e le vivide emozioni che fa provare, è completamente sicuro ed adatto ad ogni età” spiega la titolare del centro espositivo Monica Montellato “i visitatori infatti vengono assicurati con le cinture di sicurezza alle poltroncine dell'astronave a 12 posti quando partono per le missioni spaziali virtuali. Il lancio verticale parte dal Kennedy Space Center di Houston in Florida (US) alla volta della Luna”. Soddisfatto dell’astronave 3D Space Ship 0003 anche l'astrofisico Alessio Scaboro, direttore della società Pleiadi che ha voluto fortemente l'attrazione a “La Fabbrica della Scienza” proprio per il fedele realismo dell'esperienza virtuale che rientra nella filosofia del “learning by doing” della mostra scientifica di Jesolo. “Vivere in prima persona l'allunaggio virtuale a pochi giorni dall'annuncio da parte della Nasa della missione Artemis II nel 2024 in orbita al grande satellite terrestre a mezzo secolo dall'ultima missione Apollo” commenta Scaboro “è il grande privilegio che da Pasqua offriamo in anteprima a tutti i visitatori grandi e piccoli della grande mostra didattico scientifica”. La “Fabbrica della Scienza” di via Aquileia 123 ed il dirimpettaio parco zoologico Tropicarium Park in piazza Brescia durante tutto il periodo di Pasqua saranno aperti tutti i giorni, compreso il lunedì di Pasquetta, dalle 10 alle 19 (ore 18 ultimo ingresso).