Ecco la conferma: zona arancione per Veneto, Marche e Trento

VENETO - Zona arancione per Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento dal 6 aprile.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore dopo i tre giorni di area rossa nazionale previsti per il 3, 4 e 5 aprile.

Lo indicano fonti del ministero della Salute.

