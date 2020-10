"Ecco come vi porto i turisti a Conegliano"

CONEGLIANO - Un piano per portare i turisti a Conegliano. Lo ha ideato Fernando Saddock, 33enne di origini brasiliane che abita nella Città del Cima da due anni e mezzo. Lui si definisce “italiano di cittadinanza e di cuore”, e nella vita fa il marketing manager in un’azienda di Paese. Ha deciso di partecipare al bando proprio per la selezione del “manager di distretto” indetto dal comune di Conegliano, una selezione obbligatoria e richiesta dall’inserimento della città tra i distretti urbani del commercio della Regione Veneto.

In passato il 33enne nativo di Curitiba ha già lavorato a piani di promozioni turistica in Brasile. E la sua proposta sarebbe quella di replicarli a Conegliano, perché “la città ha del potenziale”. “Il mio progetto si compone di tre fasi – spiega Fernando -. La prima è strutturale, la seconda formativa e la seconda informativa”.

Si tratta, in primis, di fare una ricognizione delle strutture ricettive, dei ristoranti, dei posti letto, degli eventi che potrebbero essere organizzati in città, dei luoghi di interesse storico e culturale da visitare, e dei percorsi enogastronomici da poter proporre ai turisti. “Ci vorrebbe una linea di trasporto turistico tra Conegliano e Valdobbiadene – spiega il manager -. Si potrebbero organizzare anche tour gratuiti della città e un sistema di noleggio bici per girarla tutta”.

E poi c’è il punto dolente della promozione degli eventi: “Le persone non sanno delle manifestazioni che ci sono in città, perché le informazioni non arrivano. Si vede solo qualche post su Facebook”. “Si potrebbe fare qualcosa come la food week o la Prosecco week”, propone ancora Fernando. Che lancia l’idea di formare i commercianti, perché – secondo lui - “non sono preparati adeguatamente”.

A prescindere dall’esito del bando, Fernando vorrebbe far conoscere la propria idea a tutta la città: “Il piano l’ho già presentato al sindaco Fabio Chies”.