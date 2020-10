Ecco come i trevigiani si sputtanano i soldi

TREVISO - L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha presentato il report 2019 sul mercato del gioco d’azzardo legale in Italia. I dati, elaborati da Avviso Pubblico, l’associazione che riunisce numerosi Comuni ed enti locali impegnati in iniziative per la formazione civile contro le mafie, confermano una crescita inarrestabile del gioco online, aumentata del 47% in due anni, ma anche del gioco fisico.



Il volume di denaro giocato dagli italiani nel 2019 è aumentato del 3,5%, attestandosi sul valore di 110,5 miliardi di euro, per una media pro capite di circa 2.180 euro. In crescita del 2,5% anche le perdite dei giocatori e gli incassi erariali (+ 9,5%).



Lo scorso anno i trevigiani maggiorenni, hanno speso 1.451 euro a testa in Lotto, Superenalotto, gratta & vinci, videopoker, scommesse sportive ed altre forme di gioco d’azzardo legale. In totale, nella Marca nel corso del 2019 sono stati spesi un miliardo 69 milioni e 31.811 euro per tentare la fortuna col gioco. La Provincia di Treviso si colloca al 44esimo posto della classifica delle 107 province italiane. Al primo posto della classifica troviamo la provincia di Prato, con 3.707 euro pro capite, mentre all’ultimo posto quella Enna, con 623 euro giocati durante lo scorso anno.



Per quanto riguarda il Veneto sono i polesani, over18, i più accaniti nel gioco d’azzardo legale con una media di 2.042 euro che li posiziona al terzo posto nella classifica nazionale, mentre i bellunesi i più contenuti con una media pro capite di 1.221 tra lotterie e giochi.