Ecco la borsa per portare a spasso il proprio pesce VIDEO

GIAPPONE - Cani al guinzaglio, gatti e conigli nel trasportino, pesci nella “Borsa Katsugyo”. Arriva dal Giappone il nuovo accessorio per portare a spasso il proprio pesciolino. Una borsa che funge anche da acquario portatile e che ora è solo un prototipo.

Si chiama “borsa Katsugyo” e ha la forma di un tubo con la maniglia. E’ tutta trasparente così il pesce-passeggero può ammirare il paesaggio. La borsa, sviluppata da Ma Corporation non è ancora sul mercato ma sono già tantissimi gli interessati all’acquisto.

A giudicare dai commenti ricevuti sotto i post della pagina di Instagram a lei dedicata, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la borsetta per portare a spasso il pesciolino potrebbe rivelarsi un vero e proprio successo commerciale. Centinaia di utenti non solo giapponesi ma anche provenienti da tutto il mondo si stanno infatti informando sul costo che non è stato reso noto, su come poterne comprare una o in generale stanno esprimendo il loro sostegno al progetto.