Ecco il 2022 della Polizia ferroviaria 

VENEZIA - Nel corso dell'anno appena concluso, sono state complessivamente 104.829 le persone sottoposte a controllo identificativo dal personale del Compartimento Polizia ferroviaria per il Veneto, di queste, 673 sono state denunciate a vario titolo all'Autorità Giudiziaria e 26 sono state arrestate, principalmente per reati contro il patrimonio, per esecuzione di provvedimenti restrittivi, per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e reati inerenti gli stupefacenti. Quasi una novantina, invece, i cittadini stranieri trovati in posizione irregolare e 748 le contravvenzioni comminate ai sensi del Regolamento di Polizia ferroviaria, del Codice della Strada ed altre normative. Per quanto concerne, l'attività di contrasto alla microcriminalità, svolta nelle stazioni di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, sono state 10.293 le pattuglie impiegate, mentre 500 sono stati i servizi specifici antiborseggio, attuati in abiti civili, sia negli scali ferroviari che a bordo dei treni; lungo le tratte di competenza, numerosi anche i servizi di vigilanza effettuati sui treni allo scopo di garantire serenità e sicurezza ai viaggiatori: 531 le pattuglie a bordo dei convogli per un totale di 888 treni sui quali è stato svolto servizio di vigilanza, nelle tratte ferroviarie più a rischio.