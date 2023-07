Ecco il “Bonus rammendo” (ma solo in Francia)

PARIGI - Vive il rattop! Il francese è rammendato. L’iniziativa presa all’ombra della Tour Eiffel. In Francia hanno infatti approvato il Bonus rammendo. Un'iniziativa etica-ecologica per promuovere l’economia circolare e contrastare il fenomeno assai inquinante dello spreco (e dello smaltimento) dei vestiti e delle calzature.



Nella patria dell’alta moda - va be’, qualcuno eccessivamente patriottico dirà che è l’Italia - si è deciso che rattoppare e risuolare è meglio. Meglio che buttare via un vestito che no ne piase pì o un paio di scarpe che perde i tac.



Dal prossimo ottobre i consumatori che si rivolgeranno a sarte e calzolai avranno uno sconto di sette euro per la riparazione di un tacco, di otto per una suola o una cerniera, di dieci per una fodera. Il listino del bonus réparation sembra incontrare il favore dei cugini francesi che dallo scorso febbraio già usufruiscono di un bonus analogo per aggiustare elettrodomestici e prodotti tecnologici.