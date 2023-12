Duse2024: Visita Guidata ai luoghi dusiani di Asolo.

In occasione del ponte dell’Immacolata, continua la ricca programmazione di Duse2024.

Domenica 10 dicembre, alle 10, si terrà invece una visita guidata ai “Luoghi di Eleonora Duse ad Asolo”. Un itinerario di circa due ore tra i luoghi dusiani in città, dalle dimore in cui Eleonora Duse ha soggiornato ai luoghi pubblici che, dopo la sua scomparsa, in ricordo, le sono stati intitolati.

La visita parte alle 10 dal Museo Civico e prosegue alla volta di Casa La Mura, degli esterni dell’Albergo alla Torre e dell’Albergo al Sole. Il percorso prosegue poi con la visita alla sezione Duse del Museo Civico e si conclude al Teatro Duse e alla casa Duse.

Per prenotare chiamare 0423.952313 | 347.5735246. Il costo è di 13€ e comprende anche l’ingresso al Museo.

Duse2024 è un ricco programma di iniziative che la città di Asolo, insieme al Teatro Stabile del Veneto, dedica a Eleonora Duse in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte.

Ad aprire Duse2024 è stata l’inaugurazione di “Una Casa per Eleonora”, il nuovo allestimento al Museo Civico di Asolo che permette di approfondire la figura della Divina scoprendo i suoi oggetti personali, ritratti, mobili, libri, fotografie e ricordi di famiglia con una narrazione più articolata e accessibile, grazie all’impiego di nuove metodologie e tecnologie.

Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze inserite in Duse2024 consultare il sito www.duse2024.it

Informazioni

Museo Civico di Asolo

Via Regina Cornaro 74, Asolo (Tv)

www.museoasolo.it

info@museoasolo.it

0423952313

Orari:

Venerdì, sabato, domenica e festivi 9:30 – 12:30, 15:00 – 18:00