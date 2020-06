Duro attacco contro Zaia e i suoi comportamenti in conferenza stampa: "Spettacolo di varietà, lui primadonna"

I toni più light e più distesi di Zaia in conferenza stampa? Ad alcuni non piacciono. E c’è chi addirittura lo accusa di mettere in piedi uno show a portata di microfoni e telecamere. Sono i portavoce di +Europa Veneto, Anna Lisa Nalin e Corrado Cortese, a sollevare la questione, definendo il governatore la “primadonna dell’ora di pranzo”.

“Da del “tu” a tutti, fa battute in dialetto come un barzellettiere di “La sai l'ultima?”, fa gli auguri di compleanno al nonno del giorno, mostra le letterine e i lavoretti manuali di bambini i cui genitori ormai scambiano il Presidente della Regione per la maestra, fa scorrazzare sul tavolo i pulcini nati dalle uova che gli sono state regalate, per poi lasciare il microfono in mano a un bambino che presenti la sua mucca costruita con bottiglie di plastica – dichiarano i portavoce -. Naturalmente il suo show quotidiano si è evoluto e da qualche settimana non fa mancare l'ospite o l'assessore che gli fa da valletta”. Più che di una conferenza stampa, secondo Nalin e Cortese, si tratterebbe quindi di “uno spettacolo di varietà”, con cui si viene a “mancare di rispetto a chi quell’emergenza sanitaria l’ha vissuta e la vive molto seriamente, magari sulla propria pelle”.

Ormai, è chiaro, si stanno muovendo i primi passi della campagna elettorale, da una parte e dall’altra. Quest’anno la cavalcata verso le elezioni sarà più che mai singolare, visto cos’è successo nei mesi scorsi a causa del coronavirus. Una faccenda, quella dell’epidemia, che avrà senza dubbio il peso maggiore nella scelta dei veneti alle urne.

“Zaia promette che sospenderà il suo show durante la campagna elettorale, ma ha già da tempo iniziato la sua campagna elettorale, da quando in Veneto a suo dire non esiste più l'emergenza – continuano Nalin e Cortese -. E proprio il fatto di considerarla una gentile concessione, la dice lunga su quanto ormai si creda non alla guida di un'istituzione, ma padrone di casa.”