Durante la passeggiata trova un cadavere

UDINE - Macabra scoperta nel tardo pomeriggio di martedì 8 agosto a Bonzicco di Dignano, in provincia di Udine.



Un uomo che stava passeggiando in zona si è imbattuto nel corpo senza vita di un uomo: il cadavere era in avanzato stato di decomposizione.



Immediato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo le prime verifiche, stanno svolgendo le indagini per risalire all’identità del cadavere.