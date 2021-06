Durante la pandemia entrano nell’albergo chiuso e rubano 30 televisori

MESTRE - Chiuso per la pandemia, alcune persone senza fissa dimora sono riusciti a introdursi all’interno dei locali. È capitato in un hotel del centro di Mestre, utilizzato per un lungo periodo da alcune persone che sono state fatte sloggiare non appena i proprietari si sono accorti della sgradita presenza.



Ma oltre ad aver lasciato rifiuti ovunque, se la sono svignata rubando 30 televisori dalle camere. Gli agenti del Commissariato di Mestre, dopo accurate indagini, sono riusciti a ricostruire i movimenti di uno dei ladri e ad attribuirgli il furto di 13 televisori sottratti dalla struttura alberghiera. A finire denunciato un 33enne italiano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti per furto.