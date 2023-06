Durante le acrobazie in moto 18nne passa con il rosso e si schianta: muore sul colpo.

Balik Pulau, Malesia - In un evento che ha sconvolto la comunità locale, un giovane motociclista di appena 18 anni ha perso la vita dopo aver eseguito pericolose acrobazie su una strada pubblica, finendo per scontrarsi violentemente con un'automobile. L'incidente, avvenuto il 4 giugno, è stato documentato in un video che successivamente ha fatto il giro dei social media.



Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, l'incidente fatale ha avuto luogo quando l'autista dell'automobile, rispettando il semaforo verde, ha iniziato a svoltare. In quel momento drammatico, il motociclista, che procedeva a una velocità sconsiderata provenendo dalla corsia opposta, ha impattato con violenza contro il veicolo. Il giovane motociclista ha perso la vita istantaneamente a causa dell'impatto.



Le immagini crude del terribile incidente, diffuse online tramite i social media, hanno ulteriormente amplificato l'impatto emotivo dell'evento, suscitando un'ondata di dolore e indignazione per la pubblicazione del video di cui qui vediamo solo un frame.



Le autorità locali sono state allertate immediatamente dopo l'incidente e si sono precipitate sul luogo per avviare le indagini. Al momento, sembra che il giovane motociclista abbia violato il segnale di stop, proseguendo nonostante il semaforo fosse rosso.