Due vigili del fuoco uccisi in un’imboscata durante un incendio doloso

STATI UNITI - Tragedia a Coeur d’Alene, nello stato dell’Idaho, dove due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito in un’aggressione a colpi d’arma da fuoco mentre intervenivano per spegnere un incendio boschivo. Secondo le autorità, l’incendio è stato appiccato intenzionalmente dall’uomo per attirare i pompieri in un’imboscata.



L’attacco è avvenuto nel pomeriggio di domenica sulla Canfield Mountain, poco fuori dalla città. I vigili del fuoco erano stati chiamati a intervenire per un incendio di circa 20 acri quando sono stati presi di mira da colpi sparati da un cecchino. Due pompieri sono morti sul posto, mentre un terzo è stato gravemente ferito ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico; le sue condizioni sono stabili ma resta in lotta per la vita.



Le forze dell’ordine, guidate dallo sceriffo di Kootenai County, hanno localizzato il sospetto grazie ai dati del suo telefono cellulare, trovandolo morto vicino a un’arma presumibilmente usata nella sparatoria. Non è chiaro se l’uomo si sia tolto la vita o sia stato colpito durante lo scontro a fuoco con le autorità.



L’operazione ha coinvolto oltre 300 agenti, tra cui squadre speciali, elicotteri con tiratori scelti e forze federali come FBI e ATF. Le autorità hanno confermato che il sospetto ha deliberatamente acceso l’incendio per attirare i vigili del fuoco in trappola, definendo l’episodio un “attacco intenzionale” e “imboscata” contro i soccorritori. La comunità locale e l’intero stato dell’Idaho sono sotto shock per la perdita dei due pompieri, entrambi appartenenti ai dipartimenti di Coeur d’Alene e Kootenai County Fire and Rescue. In loro memoria si sono svolte processioni e manifestazioni di cordoglio. Le indagini proseguono per chiarire i motivi che hanno spinto l’aggressore a compiere questo gesto e per verificare se vi siano eventuali complici.