Due valanghe sul Passo Cibiana nel Bellunese: 5 in totale le persone travolte dalla neve

BELLUNO - Durante le operazioni di bonifica della prima valanga avvenuta domenica mattina 2 marzo nella zona di Passo Cibiana in provincia di Belluno che ha coinvolto due persone, è scattato un secondo allarme per un'altra valanga caduta sempre vicino al Passo Cibiana, ma più a ovest, verso Forcella Ciavazole, mentre stavano sciando diversi scialpinisti.



Due in questo caso i coinvolti, estratti uno senza conseguenze, un altro con contusioni, recuperato dall’elisoccorso. In totale sono cinque le persone sepolte sotto la neve dalle due valanghe, tutte tratte in salvo.