Due uomini trovati morti per monossido carbonio

VERONA - Due uomini sono stati trovati morti insieme ai loro cani all'interno di una casa in località Prati nel comune di Bosco Chiesanuova (Verona), nella Lessinia. Il decesso è dovuto a esalazioni di monossido di carbonio. Il ritrovamento è stato fatto dai Carabinieri. Il pm di turno ha disposto l'autopsia sui corpi.



Il monossido di carbonio si sarebbe sprigionato da una stufa accesa per riscaldarsi. I due uomini non avevano più dato notizie da giorni e per questo motivo i familiari di uno dei due, residente a Sommacampagna, aveva dato l'allarme facendo scattare le ricerche. Già ieri i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile avevano concentrato le ricerche in Lessinia, sulla montagna veronese.



Sono un 51enne, proprietario dell'appartamento ma residente a Verona, di professione cuoco, ed un 50enne di origine siciliana ma residente a Sommacampagna, operaio, le due vittime ritrovate in una casa a Bosco Chiesanuova e morte presumibilmente per le esalazioni di monossido di carbonio.



Di quest'ultimo era stata segnalata la scomparsa sabato 19 dicembre alla Stazione Carabinieri di Sommacampagna, non essendo stato visto rincasare nella sua abitazione. Il decesso è avvenuto verosimilmente per i gas venefici sprigionati da una caldaia, come constatato dal medico legale intervenuto sul posto unitamente al locale Comando Stazione Carabinieri ed a personale dei vigili del fuoco di Verona che si sono riservati un ulteriore sopralluogo nei prossimi giorni.



Le salme sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto comunque l'esame autoptico. Nell'appartamento sono stati rinvenuti morti anche due cani le cui modalità del decesso confermerebbero l'asfissia.